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Ру Тат
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Транспорт
4 марта 2022  19:00

В Казани частично ограничат движение по транспортному кольцу на Горьковском шоссе

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В Кировском районе Казани временно перекроют проезд по транспортному кольцу при движении со стороны Горьковского шоссе в сторону улицы Восстания. Об этом сообщает портал мэрии столицы Татарстана.

О том, когда начнет действовать ограничение, казанцы будут проинформированы дополнительно, уточняют в городской администрации.

Здесь будет происходить вынос инженерных сетей из зоны реконструкции Горьковского шоссе. После реконструкции движение по нему должно стать непрерывным, о чем сообщал ИА «Татар-информ».

Как стало известно ранее, в Кировском районе Казани начались подготовительные работы, связанные с расширением дороги. Сейчас на участке зеленой зоны в районе транспортного кольца ведутся инженерно-геологические изыскания.

#перекрытие движения #горьковское шоссе
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