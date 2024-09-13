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В Татарстане к отопительному сезону готовы 98% котельных
К приближающемуся отопительному сезону в Татарстане готовы 98% котельных. Работы продолжаются в четырех муниципалитетах на 51 объекте. Об этом на заседании Республиканского штаба по подготовке к отопительному периоду 2024-2025 года рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Мазит Салихов.
Провел заседание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами Татарстана первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, сообщает пресс-служба Минстроя региона.
Общий уровень готовности объектов к отопительному сезону в республике также составляет 98%, отметил докладчик, сославшись на данные системы «Мониторинг жилищного фонда».
Полностью подготовлены к зиме учреждения социальной защиты и детские сады. Паспорта готовности оформлены на 97% многоквартирных жилых домов. Вместе с тем еще 555 домов в 24 муниципальных образованиях продолжают готовить к отопительному сезону.
По словам замминистра, к зиме подготовлены 98% учреждений молодежной политики, по 99% спортивных объектов, учреждений здравоохранения и культуры.
Продолжаются работы в двух учреждениях молодежной политики (в Кукморском и Нижнекамском районах), на одном спортивном объекте (в Ютазинском районе), в одном учреждении здравоохранения (в Тукаевском районе) и в трех учреждения здравоохранения (в Нижнекамском, Сармановском и Зеленодольском районах).
В ходе заседания главный государственный жилищный инспектор РТ Александр Тыгин представил информацию о подготовке жилищного фонда Татарстана к отопительному периоду 2024-2025 годов. А заместитель начальника ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» Рустам Гаптраупов доложил о состоянии готовности резервных топливных хозяйств газопотребляющих предприятий.
Рустам Нигматуллин обратил внимание участников совещания на серьезность данного вопроса. Обратившись к руководителям Минстроя РТ, ГЖИ РТ и Приволжского управления Ростехнадзора, он призвал предпринять необходимые меры для получения паспортов готовности.
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