Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани продолжается монтаж каркаса главной новогодней елки. Традиционно она расположится возле Центра семьи «Казан».

Как сообщает комитет внешнего благоустройства города, высота новогодней елки составит 35 метров. Ее украсят анимированной инсталляцией из 76,5 тыс. огоньков. Над ней появится сияющий шатер из 1280 лампочек. Вокруг установят десять домиков для ярмарок и кафе.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Напомним, данную конструкцию главной городской ели установили в 2019 году. В прошлом году ее каркас обновили, замена конструкции потребовалась из-за появившейся коррозии.