В Казани продолжается форум «Россия — Исламский мир: KazanForum»

В Казани продолжается XV Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». Ожидается большое количество мероприятий, в числе которых международная выставка Rossia Halal Expo - крупнейшая в России выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов.

На ней представят инициативы исламской экономики, взаимовыгодные технологические альянсы, В2В-проекты, а также продукты крупного бизнесы и субъектов МСП.

Далее состоится Панельная дискуссия Генеральной Прокуратуры РФ, посвященная гарантиям экономической безопасности и купированию угроз в условиях расширения бизнес-коммуникаций с исламским миром». Приглашенными спикерами станут представители различных ведомств и министерств.

Также в этот день проведут Окружное заседание Российского экспортного центра, на котором встретятся представители предпринимательского сообщества ПФО, и пленарную сессию трека «Женский взгляд».

Позже пройдет медиа-экспертная сессия, посвященная 55-летнему юбилею Организации исламского сотрудничества. На ней обсудят основные тренды трансформации информационного поля в современном мире и странах ОИС.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус. Подробнее о новинках этого года — в материале «Татар-информа». Полную программу событий на сегодняшний день можно посмотреть на официальном сайте форума.