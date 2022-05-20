В Казани поэтапно ограничат движение по улице Лечебная

В Авиастроительном районе Казани в несколько этапов ограничат движение автомобилей по улице Лечебная. Об этом со ссылкой на городской Комитет внешнего благоустройства сообщает портал мэрии.

Причиной ограничения движения станут работы по «реконструкции магистрального теплопровода».

В частности, с 21 по 29 мая окажутся полностью перекрыты проезжая часть и тротуар на участке от улицы Побежимова до дома №14/2 по улице Лечебная.

Позднее, с 30 мая по 4 июня, полностью закроют проезжую часть и тротуар на участке от дома №14/2 до дома №7 по Лечебной.

С 5 по 12 июня ограничат движение по проезжей части и тротуару на участке от дома №7 до дома №10 на той же улице. А 13 июня перекроют перекресток на пересечении улиц Социалистическая и Лечебная.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за строительства метро в столице Татарстана поэтапно ограничат движение по улице Фучика.