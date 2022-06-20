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Ру Тат
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Транспорт
20 июня 2022  17:08

В Казани продлят ограничение движения по улице Ахтямова

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В Казани до 30 июня продлят ограничение движения по улице Ахтямова. Об этом сообщает портал мэрии.

Причиной перекрытия движения является капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей, напоминает Комитет внешнего благоустройства исполкома города.

С 21 по 30 июня окажутся частично закрыты для движения проезжая часть и тротуар от административного здания №19 до дома №24 по улице Ахтямова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани ограничат движение по улицам Сайдашева и Яшляр на четыре месяца.

#ограничение движения
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