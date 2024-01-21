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В Казани продлили работу горячей линии по вопросам оказания помощи в уборке снега
Продлена работа горячей линии «Доброй Казани» по вопросам оказания помощи в уборке снега одиноким пожилым жителям поселков столицы Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Звонки будут приниматься сегодня с 13 до 18 часов по телефону: 8 (843) 558-74-18.
«Накануне удалось помочь пожилым, которые, к примеру, не могли открыть дверь, так как сугроб загородил им проход», — уточнили в пресс-службе.
В связи с этим власти города, несмотря на непростую ситуацию во всех поселках, просят оставить конкретно эту горячую линию «для одиноких пожилых, у которых ситуация экстренная».
«Этот снегопад самый мощный за последние пять лет, после двух часов дня ожидается еще больше осадков», — констатировали в мэрии.
Поэтому администрация города советует казанцам отнестись к ситуации с пониманием, дать службам время на работу, по возможности навещать соседей и беречь себя.
Upd. (12.31): Объявленный в столице Татарстана план «Буран» продлен до 22 января включительно. По данным Гидрометцентра РТ, с 17 по 20 января в городе выпало 29 миллиметров осадков, что составляет 63% от месячной нормы.
В среднем за сутки на уборку дорог Казани от снега в эти дни выходят 1054 машины. Особое внимание при этом уделяется расчистке магистральных и второстепенных дорог, внутриквартальных проездов, в том числе в жилых массивах, остановочных карманов и тротуаров.
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