В Казани продлили работу горячей линии по вопросам оказания помощи в уборке снега

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Продлена работа горячей линии «Доброй Казани» по вопросам оказания помощи в уборке снега одиноким пожилым жителям поселков столицы Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Звонки будут приниматься сегодня с 13 до 18 часов по телефону: 8 (843) 558-74-18.

«Накануне удалось помочь пожилым, которые, к примеру, не могли открыть дверь, так как сугроб загородил им проход», — уточнили в пресс-службе.

В связи с этим власти города, несмотря на непростую ситуацию во всех поселках, просят оставить конкретно эту горячую линию «для одиноких пожилых, у которых ситуация экстренная».

«Этот снегопад самый мощный за последние пять лет, после двух часов дня ожидается еще больше осадков», — констатировали в мэрии.

Поэтому администрация города советует казанцам отнестись к ситуации с пониманием, дать службам время на работу, по возможности навещать соседей и беречь себя.

Upd. (12.31): Объявленный в столице Татарстана план «Буран» продлен до 22 января включительно. По данным Гидрометцентра РТ, с 17 по 20 января в городе выпало 29 миллиметров осадков, что составляет 63% от месячной нормы.

В среднем за сутки на уборку дорог Казани от снега в эти дни выходят 1054 машины. Особое внимание при этом уделяется расчистке магистральных и второстепенных дорог, внутриквартальных проездов, в том числе в жилых массивах, остановочных карманов и тротуаров.