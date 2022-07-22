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Транспорт
22 июля 2022  14:58

В Казани продлили ограничение движения по улице Белинского

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В Казани будет продлено ограничение движения на улице Белинского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Тротуар вдоль проезжей части и местные заезды во дворы жилых домов на участке от дома №8 до дома №10 по улице Белинского оказались перекрыты еще 2 мая. Теперь движение по ним возобновится не 27 июля, как планировалось ранее, а только 15 августа.

При этом в Комитете внешнего благоустройства исполкома города напомнили, что перекрытие движения вызвано работами по реконструкции тепловода.

#ограничение движения
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