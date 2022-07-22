В Казани продлили ограничение движения по улице Белинского

В Казани будет продлено ограничение движения на улице Белинского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Тротуар вдоль проезжей части и местные заезды во дворы жилых домов на участке от дома №8 до дома №10 по улице Белинского оказались перекрыты еще 2 мая. Теперь движение по ним возобновится не 27 июля, как планировалось ранее, а только 15 августа.

При этом в Комитете внешнего благоустройства исполкома города напомнили, что перекрытие движения вызвано работами по реконструкции тепловода.