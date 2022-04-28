Дорожники Казани почти на 3 месяца ограничат движение по улице Белинского

Исполком Казани утвердил ограничение движения на улице Белинского. Оно будет действовать со 2 мая по 27 июля, сообщается на сайте мэрии татарстанской столицы.

Ограничить движение планируется на участке от дома №8 до дома №10. Коммунальные службы перекроют тротуар и заезды во дворы жилых домов.

На этом участке планируется провести реконструкцию теплопровода.

Ранее мэрия перечислила улицы, которые планируется закрыть для проведения Казанского марафона. Он пройдет 14 и 15 мая.