В Казани продают машину из фильма «Назад в будущее» за 10 млн рублей

В Казани продают спорткар DeLorean DMC-12, который известен как «машина времени» из франшизы «Назад в будущее» режиссера Роберта Земекиса. Стоимость «легенды» 1982 года выпуска составляет 10 млн рублей, согласно опубликованному объявлению.

По словам продавца, данный автомобиль является эксклюзивом в России. Изначально его собирали под проект и максимально тюнинговали, как в фильме.

Интересно, что пробег 42-летней «машины времени» составляет 7,8 тыс. км и на сегодняшний день авто до сих пор на ходу.

Спортивный автомобиль DeLorean DMC-12 выпускался в Северной Ирландии для американской компании DeLorean Motor Company с 1981 по 1983 год. После окончания съёмок в трилогии «Назад в будущее» первый из авто DeLorean DMC-12, построенных в 1981-м специально для фильма, был помещён в музей Universal Studios Hollywood в Калифорнии в качестве туристического аттракциона. Спустя 25 лет эту копию «машины времени» тщательно отреставрировали поклонники фильма и установили для демонстрации в музее Petersen Automotive Museum.

Ранее сообщалось, что в Татарстане продают самый популярный классический спорткар 1969 года выпуска за 3,2 млн рублей.