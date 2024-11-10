В Татарстане продают самый популярный классический спорткар 1969 года выпуска

В Тукаевском районе Татарстана выставили на продажу спортивный кабриолет MG («Morris Garage») МGB. Стоимость спорткара 1969 года выпуска составляет 3,2 млн рублей, следует из опубликованного объявления.

По словам продавца, машина приехала своим ходом из Еревана. Ее купили на аукционе Копарт и полностью восстановили. Согласно описанию, машина еще первого поколения с двигателем мощностью 92 лошадиных силы и пробегом в 76 тыс. км.

Английская компания MG («Morris Garage») известна тем, что на протяжении всей своей истории производила небольшие и популярные во всем мире классические спортивные автомобили. Позже данный автопроизводитель стал частью концерна British Motors Corporation. (BMC), которая, в свою очередь, спустя время стала подразделением Austin-Morris.

Двухдверный спортивный автомобиль MGB производился и продавался с 1962 по 1980 год.