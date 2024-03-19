В Казани продают четыре теплохода общей стоимостью более 40 млн рублей

Теплоход «Синтез» в середине 2010-х годов

Фото: www.hydrocom-motors.ru

В столице Татарстана продают четыре пассажирских теплохода общей стоимостью свыше 40 млн рублей. Соответствующая информация размещена на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Дороже всего, в 20 млн рублей, оценен теплоход «Синтез» проекта 1430/385 (тип «Александр Грин»), построенный в 1974 году на Бакинском судоремонтном заводе имени Вано Стуруа. Длина корабля составляет 34,7 метра, ширина — 5,3 метра, он может одновременно перевозить 12 пассажиров. С момента постройки и до середины 1990-х годов судно работало в Керченском проливе, но в 2000-м было продано в Казань. Тогда же оно сменило название с «Егора Климанова» на «Синтез».

После продажи судно частично перестроили, а в 2014–2016 годах — модернизировали на Тольяттинском судоремонтном заводе. Продавец уточнил, что в результате модернизации «Синтез» оказался перегружен металлической надстройкой, которая требует ремонта, но всё же прошел испытания устойчивости. По словам частного лица, продающего теплоход, в него «вложено очень много денежных средств».

Вторым по стоимости оказался теплоход проекта 810/80 (тип «Московский»). ООО «Судоходная компания „Агентство речного флота“» хочет получить за него 15 миллионов рублей. Длина судна составляет 33 метра, ширина — 6 метров, а осадка — 1,7 метра. Корабль может перевозить 76 человек, а при дооснащении спасательным оборудованием число пассажиров может быть увеличено вдвое. Теплоход был построен в 1984 году и на данный момент выведен из эксплуатации. Сейчас он находится на холодном отстое, но год назад пришел в Казань своим ходом. Радионавигация на судне отсутствует.

На третьем месте по стоимости оказался теплоход МО-69, который некая компания собирается продать за 5 млн рублей. Судно длиной 30 метров и шириной 5 метров было построено в 1962 году, но, как утверждается, находится «в отличном состоянии». Пассажировместимость не указана, но в объявлении отмечается, что ее можно увеличить до 150 человек. Будущему владельцу придется провести техническое освидетельствование судна, потому что срок действия предыдущего истек в прошлом году.

Стоимость теплохода ЛС56-А, построенного в 1980 году, в объявлении не приводится. Судно длиной 20 метров, шириной 3,8 метра и осадкой 0,9 метра способно вместить десятерых человек. Корабль, как утверждается, находится в рабочем состоянии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Флот РТ» закупит у «Татфлота» все 45 пассажирских судов и причальную инфраструктуру.