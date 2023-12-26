«Флот РТ» закупит у «Татфлота» все 45 пассажирских судов и причальную инфраструктуру

Компания «Флот Республики Татарстан» закупит у «Татфлота» все 45 пассажирских судов и причальную инфраструктуру. Об этом сообщил на пресс-коференции министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Договорились, что старые суда сдадим по программе утильсбора и получим компенсацию. Они уже никуда не годятся, на металлолом их сдавать не будем. И вот на эти средства примерно 10 судов приобретем», – рассказал глава Миндортранса.

При этом, по его словам, 13 судов будет отремонтировано, ремонт семи начнется в этом сезоне. «Это наши теплоходы “Москва”, “Омики” – старые суда, которые отработали по 30-40 лет, но они очень хорошие, у них есть запас прочности», – подчеркнул спикер.

Он добавил, что уже определены заводы по ремонту. Кроме того, планируется отремонтировать дебаркадеры с сохранением их внешнего вида.

«В этом году протестировали рейсы из Казани в Ульяновск, Чебоксары и из Елабуги в Сарапул. Тогда выяснилось, что в Набережных Челнах новый “Метеор” причалить не может. Поэтому там начинается работа по устройству причала», – отметил министр.

Он также сообщил, что к 2025 году в Татарстане предполагается перевезти водным транспортом 500 тыс. пассажиров.