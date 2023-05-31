В центре Казани продают часть исторического дома Чепурина за 14,6 млн рублей

Часть знаменитого дома Чепурина по ул.Большая Красная,58 в Казани выставили на продажу за 14,6 млн рублей. Судя по прикрепленной на сайте бесплатных объявлений карте, продается пристрой дома №58б – это здание значится в списке выявленных объектов культурного наследия.

На продажу выставили помещения на первом и втором этажах площадью 100,6 км. метров. К объектам культурного наследия относятся оба здания – 58а и 58б. Судя по перечню ОКН, в список дом Чепурина включили в 2009 году.

В описании к объявлению указано, что помещение в историчeскoм центpе гoрода подойдет для дeлoвoй, тoрговой и культурнoй aктивнoстей.

Построен дом Чепурина был в 1906 году. Он до сих пор сохраняет свое первоначальное предназначение и остается жилым. Эксперты отмечают, что это здание является ярким примером дореволюционной архитектуры с лепниной, оформлением окон, декорированными балконами.

Напомним, что также в центре Казани выставили на продажу особняк ХIХ века в стиле классицизма по ул.Право-Булачная, 41. За него продавец просит 90 млн рублей.