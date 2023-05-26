В центре Казани продают особняк ХIХ века в стиле классицизма за 90 млн рублей

Особняк ХIХ века выставили на продажу в центре Казани – он находится по ул.Право-Булачная, 41. Площадь здания превышает 570 кв. м. Продавец просит за него 90 млн рублей, следует из информации, размещенной на сайте бесплатных объявлений.

«Превосходный особняк начала ХIХ века приковывает взгляды бизнес сообщества и туристов своим расположением, необыкновенной архитектурой, арочными окнами и лепниной в стиле классицизма», – говорится в объявлении.

В двухэтажном здании четырехметровые потолки, камин, подвал и антресоли под крышами. В 200 метрах от особняка – улица Баумана. Сам продавец называет дом «уникальным объектом».

Отметим, что в перечне объектов культурного наследия найти конкретно этот особняк не удалось, зато в списке значится строение по адресу ул.Право-Булачная, 41/12 – предположительно, примыкающее к особняку. В Комитете РТ по охране объектов культурного наследия на запрос «Татар-информа» пока не ответили.