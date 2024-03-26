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Общество 26 марта 2024 13:44

В Казани продают бизнес-центр за 249 млн рублей

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В Казани выставили на продажу 4-х этажный действующий бизнес-центр, расположенный на улице Журналистов. Цена здания – 249 млн рублей, согласно опубликованному на площадке объявлению.

По данным описания, объект площадью 4,7 тыс. «квадратов» расположен на земельном участке в 3,1 тыс. квадратных метров.

Со слов продавца, бизнес-центр оборудован всеми инженерными коммуникациями. Еще на территории есть большая парковка для арендаторов и круглосуточная охрана.

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