В Казани продают бизнес-центр за 249 млн рублей

В Казани выставили на продажу 4-х этажный действующий бизнес-центр, расположенный на улице Журналистов. Цена здания – 249 млн рублей, согласно опубликованному на площадке объявлению.

По данным описания, объект площадью 4,7 тыс. «квадратов» расположен на земельном участке в 3,1 тыс. квадратных метров.

Со слов продавца, бизнес-центр оборудован всеми инженерными коммуникациями. Еще на территории есть большая парковка для арендаторов и круглосуточная охрана.