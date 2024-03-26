В Казани перед началом навигации продают два теплохода, моторную яхту и плавучую дачу

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В Казани перед началом навигации, которая предварительно стартует с 22 апреля, все чаще стали появляться предложения о продаже речных судов. Так, на одной из популярных объявлений выставили на продажу плавучую дачу за 4,5 млн рублей.

Согласно опубликованной информации, на необычном плавсредстве есть сауна, душ, камбуз (кухня), гальюн (туалетное помещение), просторная каюта и верхняя палуба. По словам продавца, такой «плавающий домик» подойдет под бизнес-цели: для речных прогулок или сдачи в аренду.

Также на площадке появилось объявление о продаже моторной яхты за 15,2 млн рублей. По данным описания, там 2 каюты с 4 спальными местами, туалет и душевая кабина. А также камбуз с плитой и раковиной на нижней палубе.

Еще одно объявление – теплоход за 20 млн рублей. Со слов продавца, с постройки и до 2000 года это судно работало в Керчи и эксплуатировалось на линии через Керченский пролив.