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В Казани признали непригодными для проживания помещения дома на ул.2-й Елабужской
Помещения в доме №43 по улице 2-й Елабужской в Казани признаны непригодными для проживания. Распоряжение опубликовано в сетевом издании муниципальных правовых актов исполкома столицы Татарстана.
В документе говорится, что решение было принято после рассмотрения заявления собственника и в соответствии с положением о признании дома аварийным и подлежащим сносу, а помещений — непригодными для жилья.
Ранее стало известно, что на расселение аварийного жилья в Казани в 2024 году выделят 73,3 млн рублей.
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