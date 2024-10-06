В Казани признали непригодными для проживания помещения дома на ул.2-й Елабужской

Помещения в доме №43 по улице 2-й Елабужской в Казани признаны непригодными для проживания. Распоряжение опубликовано в сетевом издании муниципальных правовых актов исполкома столицы Татарстана.

В документе говорится, что решение было принято после рассмотрения заявления собственника и в соответствии с положением о признании дома аварийным и подлежащим сносу, а помещений — непригодными для жилья.

Ранее стало известно, что на расселение аварийного жилья в Казани в 2024 году выделят 73,3 млн рублей.