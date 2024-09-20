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Общество 20 сентября 2024 07:50

В Казани на переселение из аварийного жилья направят 73,3 млн рублей

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В Казани на переселение из аварийного жилья направят 73,3 млн рублей
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В текущем году в столице Татарстана затраты на переселение 60 человек из четырех признанных аварийными домов превысят 73,3 млн рублей. Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Казани на 2024 год утверждена постановлением исполкома города.

Речь идет о четырех зданиях в Кировском районе столицы РТ. Это дом №75 по улице Гаванская, построенный в 1961 году, и дом №3 по улице Юбилейная, построенный в 1962-м, а также дома №28 и 34а в переулке Дружный, возведенные в 1980-м.

Дом на Юбилейной был признан аварийным и непригодным для проживания еще в 2017 году, с остальными тремя зданиями это произошло в 2018-м.

Теперь проживающие там 17 семей из 60 человек должны быть переселены в новое жилье до конца года. После этого аварийные дома будут снесены.

На реализацию программы будет выделено более 59,4 млн рублей от Фонда развития территорий. Еще свыше 13,2 млн рублей поступит из республиканского бюджета. Казань потратит на переселение людей только около 733,6 тыс. рублей.

#аварийное жилье
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