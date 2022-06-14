В Казани начались работы по реконструкции участка улицы Назарбаева

В Казани началась реконструкция участка улицы Нурсултана Назарбаева. В настоящее время ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций, сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

«Заготовлено 5 тыс. тонн песка для производства работ на подходах», – рассказали в министерстве.

В пресс-службе напомнили, что государственный контракт на выполнение работ по реконструкции улицы Нурсултана Назарбаева с мостом через озеро Кабан заключен с ООО «Мосты и дороги».

«Окончание выполнения работ по госконтракту запланировано до 25 ноября 2024 года», – отметили в ведомстве.

Стоимость контракта оценивается в 1,1 млрд рублей. Согласно документам, общая длина реконструируемого участка составляет более 430 метров. Здесь предстоит демонтировать старый мост, подготовить площадку и построить новый. Кроме того, в плане работ говорится о реконструкции дорог на улице Нурсултана Назарбаева, ведущих к переправе через озеро.