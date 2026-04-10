В Казани при необходимости ограничат движение транспорта из-за пасхального богослужения

С столице Татарстана в ночь с 11 на 12 апреля при необходимости временно ограничат движение транспорта и парковку на участке улицы Челюскина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ограничение движения могут ввести из-за проведения пасхального богослужения и крестного хода, отметили в городской администрации.

Ограничения будут действовать с 23.50 11 апреля до 00.20 12 апреля на участке улицы Челюскина от улицы Тар Урам до улицы Побежимова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в пасхальную ночь в Казани организуют дежурные автобусы для развоза горожан по районам.