Общество 10 апреля 2026 22:50

В Казани при необходимости ограничат движение транспорта из-за пасхального богослужения

Фото: © «Татар-информ»

С столице Татарстана в ночь с 11 на 12 апреля при необходимости временно ограничат движение транспорта и парковку на участке улицы Челюскина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ограничение движения могут ввести из-за проведения пасхального богослужения и крестного хода, отметили в городской администрации.

Ограничения будут действовать с 23.50 11 апреля до 00.20 12 апреля на участке улицы Челюскина от улицы Тар Урам до улицы Побежимова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в пасхальную ночь в Казани организуют дежурные автобусы для развоза горожан по районам.

В топе
В администрации Раиса РТ рассказали, почему в Татарстане ночью включали сирены
10 апреля 2026

10 апреля 2026
«ИИ помогает найти рак, но не заменяет врача»: о чем говорили онкологи на съезде в Казани
10 апреля 2026

10 апреля 2026
