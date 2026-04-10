Общество 10 апреля 2026 10:05

В пасхальную ночь в Казани организуют дежурные автобусы для развоза горожан по районам

В Казани в ночь с 11 на 12 апреля организуют специальное движение общественного транспорта, сообщили на официальном портале города. Дежурные автобусы выйдут на линии после завершения праздничного богослужения в Соборе Казанской иконы Божией матери, чтобы развезти жителей по районам.

К 02:30 три автобуса подадут к остановке «КАИ» на улицах Карла Маркса и Большой Красной. Транспорт будет работать с остановкой по требованию пассажиров.

Первый автобус направится в сторону Кировского, Московского и Авиастроительного районов, второй – в Ново-Савиновский и Советский районы, третий – в Вахитовский и Приволжский районы.

Навигация-2026 в Татарстане: рейс до Челнов впервые со времен СССР и более 10 маршрутов

ВСМ Москва – Казань – Екатеринбург пройдет через Елабугу

