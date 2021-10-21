В Казани презентуют фильм «О любви и ненависти. Композитор София Губайдулина»

В Казанской Ратуше будет презентован новый документальный фильм «О любви и ненависти. Композитор София Губайдулина», снятый творческой группой центра современной музыки Губайдулиной. Об этом сообщила художественный руководитель учреждения Лейля Монасыпова.

«В 2016 году мы презентовали фильм о казанском периоде жизни Софии Губайдулиной. Спустя пять лет на основе эксклюзивного интервью, которое мы записали в доме Софии Асгатовны, у нас появилась новая работа. В ее основе — одно из недавно написанных сочинений Губайдулиной. Оратория о любви и ненависти актуальна тем, что композитор сквозь нее обращается ко всему человечеству. Она напоминает нам, что мир сейчас стоит на краю пропасти, ведь ненависть, которую люди несут в себе, уничтожает цивилизацию. Этот основной посыл отражает всю глубину творческой личности Софии Асгатовны», — считает Лейля Монасыпова.

В фильме использована запись Оратории о любви и ненависти в исполнении солистов хора и оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

В рамках встречи также будет презентовано дополненное издание юбилейной книги-альбома «Под знаком любви. Композитор София Губайдулина». Посетители также смогут ознакомиться здесь с выставкой «Художники — Софии Губайдулиной», где будет представлен итог 10-летней работы арт-проекта «Современное искусство и музыка», организованного казанским Центром современной музыки и Союзом художников РТ.

На ней зритель найдет как живописные, так и графические, скульптурные работы из многих городов России и мира.

Мероприятие состоится 27 октября в 11.00 в рамках Юбилейного фестиваля Te salutant, Sofia, приуроченного к 90-летию композитора Софии Губайдулиной.