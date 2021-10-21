В Казани прозвучат всероссийские премьеры сочинений Софии Губайдулиной

В ГБКЗ имени Сайдашева состоится юбилейный авторский концерт Софии Губайдулиной Te salutant, Sofia. Мероприятие станет центром Юбилейного фестиваля, посвященного выдающемуся композитору современности. Об этом сообщила художественный руководитель оркестра Центра современной музыки Губайдулиной, заслуженная артистка РТ Анна Гулишамбарова.

Оркестром будут исполнены сочинения Софии Губайдулиной, доселе не звучавшие с российских сцен: «Warum?» для флейты, кларнета и струнного оркестра, «Лира Орфея» для скрипки, струнного камерного оркестра и ударных.

Премьерным исполнением для Казани станет Концерт для фортепиано и камерного оркестра «Introitus».

Сольные партии исполнят музыканты Московского ансамбля современной музыки: Михаил Дубов (фортепиано), Иван Бушуев (флейта), Олег Танцов (кларнет), Роман Минц (скрипка).

За дирижерский пульт встанут дирижеры Андрес Мустонен (Эстония-Израиль) и сама Анна Гулишамбарова.

«Дело в том, что музыка Софии Губайдулиной настолько многогранна и сложна, что задаваемые ею вопросы требуют подробной подготовки как со стороны музыкантов, которые доносят этот материал до слушателей, так и со стороны слушателей. В этот раз в рамках концерта нам посчастливится выйти на сцену вместе с другом Губайдулиной — Андресом Мустоненом. Это очень плодовитый дирижер, который сам очень много обращается к музыке Губайдулиной. Сама София Асгатовна доверяет исполнение премьерных сочинений именно ему. Уверена, мы получим колоссальный опыт от сотрудничества с Мустоненом», — рассказала Гулишамбарова.

Концерт запланирован на 28 октября в 18.00.