В Казани презентовали проект нового IT-парка имени Башира Рамеева

В столице Татарстана презентовали проект нового IT-парка, который будет носить имя известного математика – Башира Рамеева. Он будет состоять из двух блоков, один из которых расположится на месте бывшей обувной фабрики «Спартак», а второй будет построен рядом и объединен с бывшей фабрикой переходом, а между ними расположится общественное пространство.

Директор IT-парка Александр Борисов сообщил, что площадь нового парка составит 43,3 тыс. кв. м, что в полтора раза больше, чем площадь нынешнего IT-парка. Новые здания позволят обеспечить рабочими местами около 3 тыс. сотрудников.

«В прошлом году мы поняли, что исчерпали все ресурсы в нынешнем IT-парке, так как около половины резидентов которые сейчас есть работают удаленно. Поэтому масштабирование площадки IT-парка стало необходимостью», – заявил Борисов.

Он рассказал, что на первом этаже в новом парке появится детский технопарк, киберспортивная арена, спортзал, аптека, барбершоп, кафе, магазин без продавца и ресторан. Основным условием при аренде помещений под сервисные точки – использование в работе инноваций, что позволит сделать шоурум из первого этажа нового корпуса.

На втором этаже расположатся бизнес-инкубатор, цифровая библиотека и коворкинг, конференц-зал, киберполигон, а также террасы и офисы. Начиная с третьего этажа и по седьмой в парке будут расположены офисы для резидентов – причем чем выше этаж, тем больший по площади офис.

Кроме того, на территории нового IT-парка будет городская площадь, доступ к которой будут иметь все жители и гости Казани. Подробнее о новом технопарке в материале «Татар-информа»: «Чтобы любой чувствовал себя уверенно и кайфово»: что предложит новый IT-парк в Казани?