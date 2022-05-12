«Чтобы любой чувствовал себя уверенно и кайфово»: что предложит новый IT-парк в Казани?

Проект нового IT-парка имени Башира Рамеева в Казани практически готов – определены основные зоны: здесь расположатся офисы, детский IT-парк, киберполигон. Осталось определиться с внутренним дизайном. Разработано несколько вариантов, которые вынесли на обсуждение. Каким может быть новое здание снаружи и изнутри – в обзоре «Татар-информа».

Айрат Хайруллин сказал, что цель встречи – посоветоваться, узнать какой из вариантов больше нравится и получить «качественную обратную связь» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы хотели бы, чтобы IT-парк был построен не для того, чтобы чиновники им любовались»

Накануне в Казани презентовали варианты концепции IT-парка имени Башира Рамеева. В обсуждении приняли участие резиденты существующего парка и, возможно, будущие арендаторы нового. Министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин сказал, что цель встречи – посоветоваться, узнать какой из вариантов больше нравится и получить «качественную обратную связь». Все это для того, чтобы провести «улучшайзинг» – доработать проект, чтобы и внутренне, и внешнее пространство было максимально полезным и интересным для предпринимателей.

«Мы хотели бы, чтобы IT-парк был построен не для того, чтобы чиновники им любовались. Мы хотим, чтобы IT-парк был местом, магнитом, который будет притягивать предпринимателей и талантливых ребят», – сообщил Хайруллин.

Он уточнил, что работать в нем смогут не только сотрудники компаний-резидентов, но и представители креативных индустрий. «Одно условие – у них обязательно должен быть ноутбук. Может быть, это архитектор, дизайнер, человек, который занимается социальными сетями. Если он с помощью молотка, а молоток в данном случае ноутбук, создает добавленную стоимость - welcome, приходи, арендуй свободное пространство в нашем коворкинге. В целом мы хотим сделать так, чтобы любой житель Казани на территории IT-парка чувствовал себя уверенно и кайфово», ­- отметил министр.

Новый IT-парк разместится на месте бывшей обувной фабрики «Спартак» – между улицами Спартаковская и Салимжанова Фото: кадр презентации

Парк Рамеева войдет в IT-квартал «Сан»

Новый IT-парк разместится на месте бывшей обувной фабрики «Спартак» – между улицами Спартаковская и Салимжанова. Год назад землю вместе с 7-этажным производственным корпусом площадью 21,6 тыс. кв. метров приобрел с торгов принадлежащий правительству республики «Связьинвестнефтехим» за 551 млн рублей – имущество было в банкротной массе, оставшейся после краха Татфондбанка.

Парк будет состоять из двух блоков. Первый предполагает реновацию здания фабрики «Спартак», его общая площадь составит 24,4 тыс. кв. метров, второй – строительство нового корпуса в 3-5 этажей площадью 19,3 тыс. кв. метров.

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Суммарно общая площадь зданий составит 43,7 тыс. кв. метров, где планируется создать 3 тыс. рабочих мест. Для сравнения: площадь действующего рядом IT-парка, который полностью заполнен резидентами - 30 тыс. кв. метров. Предполагается, что таким образом будет сформирован целый IT-квартал «Сан» (в переводе с татарского – «число»): рядом расположен технопарк «Идея», цифровая «Школа 21», бизнес-центры «Урбан» и «Сувар-плаза», площади которых также арендуют IT-компании.

Предприниматели забронировали 70% офисных площадей

Директор IT-парка Александр Борисов уточнил, что блоки будут соединены переходом, а между ними появится общественное пространство с элементами амфитеатра, где смогут прогуливаться казанцы и гости города.

Александр Борисов сообщил, что блоки будут соединены переходом, а между ними появится общественное пространство с элементами амфитеатра, где смогут прогуливаться казанцы и гости города Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На первом этаже реновационного здания разместятся ресторан, кофейни, отделения банка и почты, аптека, типография, магазин без продавца, химчистка и даже барбершоп. Это пожелания, которые были ранее высказаны при обсуждении. «Это все будет с применением инновационных технологий», – сказал Борисов.

Известно, что одним из арендаторов будет сеть быстрого питания «Тюбетей». Тут же откроется спортзал – он не будет конкурировать с городскими фитнес-клубами и позиционируется как студия функциональных тренировок для поддержания формы айтишников.

Одним из арендаторов будет сеть быстрого питания «Тюбетей» Фото: кадр презентации

В новом здании планируется создать детский технопарк. Здесь смогут одновременно заниматься более 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Курсы будут связаны с робототехникой, такими направлениями, как «умный дом», интернет вещей, биотех, виртуальная и дополненная реальность, 3D-моделирование, прототипирование, программирование, цифровые медиа, искусство, а также предпринимательство.

Здесь же разместится киберспортивная арена вместимостью более 1 тыс. человек. Она будет включать игровой компьютерный клуб, зал для киберспортивных матчей и трансляций, пространство виртуальной реальности, стрим-студию. Планируется, что арена станет тренировочной базой для сборной Татарстана по киберспорту.

Планируется разместить киберспортивную арену вместимостью более 1 тыс. человек Фото: кадр презентации

На вторых этажах зданий будут созданы конференц-зал на 600 человек, цифровая библиотека - коворкинг, бизнес-инкубатор, киберполигон для отражения атак на информационные системы и обучения специалистов в этой сфере.

На последующих этажах будут располагаться офисы. «Сейчас у нас забронировано около 70% помещений», –сообщил Борисов.

В новом здании планируется создать детский технопарк. Здесь смогут одновременно заниматься более 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет Фото: кадр презентации

«Мне нужен рецепт, расписанный в квадратных метрах»

Присутствующие просили создать в IT-парке нужные им функциональные зоны, например, помещения для занятий цифровым искусством, площадку Web 3.0, предусмотреть какие-то технические детали.

Хайруллин отметил: «Времени не так много, мы фактически с проектировщиками уже все утрясли». Он попросил сформулировать свои предложения в течение недели.

«Бытовым способом скажу: вы говорите: “Мы хотим кушать”, а вы нам дайте рецепт – борщ, лапша или что нужно. Мне нужен рецепт того, что вам помогло бы в своей профессиональной деятельности, расписанный в квадратных метрах», - сказал министр.

Арина Судакова напомнила, что их агентство разработало дизайн-концепцию казанского и челнинского IT-парков, помещений в Иннополисе Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Монохром победил цветовые пятна

Участникам предложили поучаствовать в выборе дизайна интерьеров и проголосовать за понравившийся вариант. Свои наработки показали совладелица агентства Evolution Арина Судакова и «Татинвестгражданпроект». Они представили три концепции дизайна.

Судакова напомнила, что их агентство разработало дизайн-концепцию казанского и челнинского IT-парков, помещений в Иннополисе. «Вводная была одна единственная – помимо того, что нам необходимо сохранить преемственность, чтобы было понятно, что это вторая площадка IT-парка (мы это сделали за счет цветов) – появляется парк имени Башира Рамеева. Это всемирно известный математик, который создал первую ЭВМ. В принципе, эта первая ЭВМ нас и вдохновила», - поделилась дизайнер.

«Башир Рамеев — всемирно известный математик, который создал первую ЭВМ. В принципе, эта первая ЭВМ нас и вдохновила» Фото: кадр презентации

Цвета первой советской вычислительной машины легли в основу одной из концепций. Дизайн дуальный, монохромный: используются белые и черные цвета, мебель геометричной формы, бетонный наливной пол. На входе одно цветовое пятно – зеленая фитостена кафе. Часть элементов графического дизайна планируется превратить в цифровой актив – невзаимозаменяемые токены NFT. «Какая-то часть будет вписана в интерьер, и она будет являться NFT», - сообщила Судакова.

В коворкинге планируется зонировать помещение с помощью шумопоглощающих штор, в офисной зоне предпринимателю будет предоставляться помещение White Box – будут выведены коммуникации, дизайн разработает сам арендатор.

Во втором варианте дизайнеры отказались от монохрома, изменили цветовую гамму мебели, добавили «цветовые пятна» и иллюстрации Фото: кадр презентации

Судакова заметила, что в отделке интерьера принципиально не планируется использовать натуральную древесину. «Мне кажется, что мы, если рассматривать с профессиональной точки зрения, мы сейчас уже “переели” в Татарстане и вообще во всей России пространства, где используется дерево, зелень, прочее. Нам очень хочется привнести что-то новое», - сказала предприниматель, добавив, что вдохновили дизайнеров решения, применяемые, в частности, в Скандинавии. Баланс создаст внешняя благоустроенная территория, которая частично перейдет в холл.

Во втором варианте дизайнеры отказались от монохрома, изменили цветовую гамму мебели, добавили «цветовые пятна» и иллюстрации.

В третьей концепции в зоне атриума предлагается разместить балкончики для переговоров, подвешенные на тросах Фото: кадр презентации

В третьей концепции – варианте «Татинвестгражданпроекта» предусмотрены витражная зона с видом на улицу Салимжанова и озеро Кабан. В зоне атриума предлагается разместить балкончики для переговоров, подвешенные на тросах. Здесь есть интерактивная медиастена, которая реагирует на движение, и любой посетитель может с ней коммуницировать.

В итоге большинство участников встречи отдали голоса за монохромный вариант. Также были рассмотрены варианты оформления детского IT-парка, киберарены. При этом отмечалось, что интересные находки есть в разных вариантах и их можно скомбинировать.

Результаты голосования обусловят выбор окончательного варианта внутреннего дизайна Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С интерьером определятся в течение недели

«Цель встречи была – получить качественную обратную связь, сделать новый IT-парк максимально комфортным, максимально удобным и узнать мнение что для наших предпринимателей в новом IT-парке обязательно должно быть. Было высказано очень много интересных предложений», - прокомментировал «Татар-информу» итоги встречи Айрат Хайруллин.

Он отметил, что результаты голосования обусловят выбор окончательного варианта внутреннего дизайна. На вопрос, когда он будет определен министр сообщил: «Я думаю, в ближайшую неделю».