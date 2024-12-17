В Казани презентовали новый духовно-просветительский центр при Варваринском храме

Сегодня в Казани представили новый духовно-просветительский центр, расположенный на подворье храма в честь Великомученицы Варвары. После праздничной Литургии по случаю престольного праздника гостям устроили экскурсию по зданию центра.

Идея возведения здания для размещения воскресной школы и других организаций, занимающихся духовной и просветительской деятельностью, зародилась ещё в 90-х годах. Протоиерей Виталий Тимофеев, бывший настоятель храма, начал восстановление церкви, закрытой в 1930-х годах, и одновременно приступил к разработке проекта нового строения.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Во времена, когда храм был закрыт, здесь располагались производственные цеха, что существенно изменило его облик. В 1994 году, после тщательной реставрации, церковь снова открылась. До этого времени верующие собирались на молитву в близлежащем деревянном доме. Вскоре после возрождения храма здесь начала работать воскресная школа, хотя само помещение было старым и требовало замены. Вопрос о строительстве нового здания оставался актуальным долгие годы. Лишь в 2017 году был подготовлен проект, и началась кампания по сбору средств. Сейчас духовно-просветительский центр готов к открытию.

Прихожан и гостей храма пригласили на презентацию нового духовно-просветительского центра, где расположатся воскресная школа, трапезная и административные помещения.

Настоятель храма иерей Дмитрий Кудрявский поделился, что вскоре в центр доставят мебель для одного из классов воскресной школы. Покупку удалось совершить благодаря пожертвованиям неравнодушных людей.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«В здании уже отштукатурены первый и второй этажи. Подготавливаем к этим работам и цокольный этаж. Металлическая кровля отремонтирована на 80%. Заведены все коммуникации: отопление, свет, интернет. Дело за малым – осталось поработать над внутренним благолепием», – отметил отец Дмитрий.

Протоиерей сообщил, что из-за того, что долгие годы для воскресной школы не было здания, число учащихся уменьшилось с 50 до 15 человек.

«Надеюсь, что сейчас будет приходить больше людей. Мы планируем проводить здесь занятия с разными возрастными группами. Преподавать будут и Закон Божий, и старославянский язык, и другие подобные занятия. Кроме этого, детям будут преподавать прикладное искусство», – добавил он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

На территории двора установлена детская площадка, которая позволит матерям, пришедшим на службу с малышами, найти занятие для детей. Это особенно важно, потому что маленьким детям бывает сложно выдержать всю службу.

«Также здесь откроется иконописная мастерская, возможно, здесь же расположатся молодежный и социальный отделы Казанской епархии. Им нужны складские помещения. Один из их складов расположен при Кирилловском храме на улице Чистопольская. Также нужны помещения для столовой, где мы могли бы кормить людей, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации, такая столовая уже есть в Казанской семинарии. Дай Бог, чтобы каждый квадратный метр этого нового здания приносил пользу», – рассказал отец Дмитрий.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Он отметил, что в прошлом году с ходом строительства познакомился Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«После его посещения работы значительно ускорились – удалось возвести стены и подвести коммуникации», – рассказал священнослужитель.