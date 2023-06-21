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Минниханов рассказал о визите в паломнический центр Казанской епархии
Духовно-просветительский и паломнический центр Казанской епархии посетил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он осмотрел обновленные помещения, трапезную для верующих, актовый зал и гостевые комнаты. Его сопровождали митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и руководитель администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.
Центр находится в историческом здании по ул.Большая Красная, 12, построенном в начале XX века. Раньше объект принадлежал Казанскому духовному училищую, а в советские годы здесь располагались различные учреждения.
Недавно в здании провели капремонт – Минниханов высоко оценил проведенные работы. «Еще несколько лет назад здесь стояло полуразрушенное здание, сегодня это просторные залы для верующих, трапезная для паломников!» – написал он в своем телеграм-канале.
Митрополит Кирилл рассказал, что новый центр послужит распространению духовно-нравственных ценностей и христианских традиций, будет способствовать возрождению и развитию православного паломничества, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
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