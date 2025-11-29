В Казани прекратится продажа транспортных карт по годовому тарифу

В столице Татарстана с 1 декабря прекратится продажа транспортных карт по тарифу «Годовой». Об этом информирует Telegram-канал «Транспортной карты».

«Если у вас уже подключен тариф «Годовой», он будет действовать ровно до конца срока, на который вы его оплатили. Все условия сохраняются!» – отмечается в сообщении.

По тарифу «Годовой» житель Казани мог единовременно внести 22,8 тыс. рублей и получить возможность совершить 600 поездок в течение года после активации.

Тариф действовал на всех видах городского транспорта: в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро.

Ранее в Татарстане утвердили максимальные тарифы на проезд в общественном транспорте на 2026 год. В Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске стоимость одной поездки в новом году вырастет до 46 рублей.