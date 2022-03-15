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Ру Тат
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Здоровье
15 марта 2022  12:40
Эвелина Киселёва

В Казани прекратили выдавать больничные дистанционно

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С сегодняшнего дня жителям Казани с симптомами ОРВИ перестали выдавать больничные дистанционно после звонка на номер 122. Об этом рассказали в Управлении здравоохранения Казани. 

«С сегодняшнего дня получить больничный лист можно только по результатам очного осмотра врача», – отметили в ведомстве.

Если пациент выздоравливает, то электронные больничные листы закроют также дистанционно и передадут всю информацию в Фонд социального страхования.

В горздраве рассказали «Татар-информу», что больничный лист дистанционно оформили 2527 казанцев. Как стало известно, всего в Татарстане выдали 5595 листков нетрудоспособности дистанционно. 

Напомним, в Татарстане начали выдавать больничные листы без посещения медицинских учреждений 11 февраля.

#коронавирус #больничные листы
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