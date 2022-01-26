В Казани прекращает работу круглосуточный пункт вакцинации у больницы №7

Начиная с завтрашнего дня в Казани прекращает работу круглосуточный мобильный пункт вакцинации около городской больницы №7. Об этом сообщает портал kzn.ru.

По информации Управления здравоохранения Минздрава РТ по Казани, в дальнейшем мобильный пункт вакцинации будет работать в районах республики.

При этом завтра же, 27 января, у жителей столицы Татарстана появится возможность привиться в поликлинике №1 больницы №7 по адресу: ул. Чуйкова, д. 54.

С 8.00 до 20.00 желающих будут вакцинировать по записи в кабинете №314, а с 20.00 до 7.30 — без предварительной записи в отделении профилактики поликлиники №1.

Как сообщало ИА «Татар-информ», мобильный пункт вакцинации работал около казанской больницы №7 с 2 ноября прошлого года.