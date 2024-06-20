В Казани представили трейлер фильма «Тихий тыл» о женах бойцов спецоперации

Сегодня в рамках открытия выставки «Обыкновенный нацизм» в музее-мемориале Великой Отечественной войны — филиале Национального музея Татарстана был представлен трейлер фильма «Тихий тыл». Он повествует о женах участников специальной военной операции (СВО), которые возят помощь бойцам и помогают им всяческими другими способами, рассказал режиссер фильма Игорь Генералов.

«Мы снимали фильм не для галочки, не для каких-то организаций, не по заказу. Он снимался просто по желанию. Фильм о девчонках, обыкновенных, которых вы видите на улицах каждый день. <...> О том, что перемены, которые происходят в обществе, двигаются не <...> какими-то волшебниками, а обычными людьми, которые рядом с нами», — подчеркнул Генералов.

На данный момент картина недоступна для массового просмотра, ее можно увидеть только на закрытых показах. Однако вскоре фильм планируют показать в кинотеатрах. Режиссер и его команда уже получают первые отзывы.

«Один из отзывов меня поразил. <…> Одна женщина написала, что при взгляде на вот этих девчонок на экране и слушании их историй свои проблемы начинают ощущаться настолько ничтожными, настолько простыми, что становится легче жить», — заключил Генералов.

Сегодня в Музее-мемориале Великой Отечественной войны в Казани открылась передвижная выставка «Обыкновенный нацизм». По замыслу организаторов экспозиции, она должна свидетельствовать о трагедии мирного населения Донбасса и преступлениях украинских неонацистов. Всего в ней насчитывается около 200 экспонатов.

Это, в частности, нашивки, шевроны, знаки отличия с нацистской символикой, образцы западной военной формы и боеприпасов, подтверждающие вовлеченность стран НАТО в конфликт, издания, содержащие искаженные исторические факты, и многое другое.