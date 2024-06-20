В Казани открылась выставка «Обыкновенный нацизм» с экспонатами из зоны СВО

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Музее-мемориале Великой Отечественной войны в Казани открылась передвижная выставка «Обыкновенный нацизм». По замыслу организаторов экспозиции, она должна свидетельствовать о трагедии мирного населения Донбасса и преступлениях украинских неонацистов. Всего в ней насчитывается около 200 экспонатов, рассказала «Татар-информу» куратор проекта — руководитель выставочных проектов фонда «История Отечества» Наталья Капустникова.

Основная часть выставки находится в московском музее Победы на Поклонной горе, еще три ездят по разным городам России — они уже побывали в 20 населенных пунктах страны, а также в Беларуси и Абхазии. Экспонаты собирала межмузейная группа энтузиастов, в которую вошли сотрудники музеев и преподаватели ряда ведущих вузов.

Это, в частности, нашивки, шевроны, знаки отличия с нацистской символикой, образцы западной военной формы и боеприпасов, подтверждающие вовлеченность стран НАТО в конфликт, издания, содержащие искаженные исторические факты, и многое другое, перечислила собеседница агентства.

Организуют экспозицию Российское историческое общество, фонд «История Отечества» и Музей Победы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Мы понимали, что нужно собирать, пока идут военные действия. Как только освобождались территории, нужно подбирать буквально, что называется, из окопа. Эта идея получила одобрение в Министерстве культуры. Была создана межмузейная группа, которая работает до сих пор, уже больше двух лет», — заявила Капустникова.

По ее мнению, необходимо показать миру свидетельства преступлений, совершенных на Украине. Особенно важно это для молодого поколения, которое должно будет хранить память как о Великой Отечественной войне, так и о специальной военной операции.

«Мы можем наблюдать, что нацизм сейчас снова поднимает голову. И результатом его возрождения стал геноцид людей, которые просто хотели разговаривать на русском языке, защищать свою родную культуру, родной язык. Такие вещи недопустимы, и я считаю, что об этом нужно говорить», — выразила уверенность собеседница «Татар-информа».

В открытии выставки приняли участие председатель Общественной палаты Республики Татарстан Зиля Валеева, заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны 1941–1945 годов Александр Александров, секретарь Государственного Совета Лилия Маврина и другие.

«Мы знаем, как на Западе переписывают нашу историю, поэтому очень важно показать людям правду. Уверена, что каждый, кто пройдет сквозь эту выставку, еще раз убедится, что специальная военная операция была объявлена своевременно, она необходима. Те ребята, которые сейчас находятся в зоне СВО, защищают не только нашу жизнь, но и все мирное население», — сказала секретарь Госсовета, поприветствовав гостей от имени Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина.

Член президиума Российского исторического общества, директор Института российской истории Российской Академии наук Юрий Петров подчеркнул, что выставка «Обыкновенный нацизм» уникальна, потому что она раскрывает самые глубинные основы движения сопротивления.

«Нет лучшего средства, чтобы объяснить детям, что происходит, чем показать убедительные артефакты. Выставка вскрывает глубинные основы сопротивления новому нацизму. Ее педагогическая и воспитательная функция несомненна», — заключил он.

Экспозиция будет доступна посетителям Музея Великой Отечественной войны по входному билету и Пушкинской карте до конца августа.