В Казани представили фильм о работе центра поддержки участников спецоперации

В столице Татарстана состоялась презентация документального фильма кинорежиссера Александра Далматова «Опора героев. Кто, если не мы?». Он рассказывает о работе ресурсного центра по поддержке участников специальной военной операции и их семей «Батырлар терәге» («Опора героев»).

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Мероприятие объединило представителей духовенства, научного сообщества, общественных организаций, волонтеров и обычных жителей республики. Кинопоказ приурочили к первой годовщине со дня создания центра.

В презентации принял участие заместитель муфтия Татарстана Мансур хазрат Джалялетдинов. Он отметил, что главной задачей центра стала социально-духовная адаптация участников спецоперации и членов их семей, помощь в преодолении жизненных трудностей, а также поддержка близких военнослужащих.

По словам представителя мусульманского духовенства, особое внимание уделяется матерям, сыновья которых погибли или пропали без вести, женам, вдовам и детям, оставшимся без отцов.

«Когда люди увидели нашу работу, многие сказали: „Давайте объединяться и вместе приближать победу“. Со временем к нам начали присоединяться волонтерские организации из разных регионов страны. Сегодня уже 44 организации объединились и подписали соглашение о совместной работе. И в этом направлении мы продолжаем двигаться дальше», – подчеркнул Мансур хазрат.

Спикер также рассказал, что волонтеры центра занимаются не только сбором шефской помощи, плетением маскировочных сетей и приготовлением еды, но и производством необходимого бойцам оборудования. Все усилия направлены на поддержку фронта и помощь военнослужащим, заверил он.

С момента начала своей деятельности центр организовал десятки встреч, консультаций и благотворительных мероприятий.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Мансур хазрат объяснил, что именно поэтому появилась идея создать документальный фильм, посвященный работе волонтеров, помощи регионов и городов и в целом поддержке действующей армии со стороны тыла.

«СВО когда-нибудь закончится, но память о том, как ковалась эта победа, должна остаться. Ведь победа куется не только на передовой – она куется и в тылу», – выразил уверенность заместитель муфтия РТ.

Пришедшим на встречу показали документальную картину, рассказывающую о работе центра, судьбах участников специальной военной операции и людях, которые ежедневно помогают военнослужащим и их семьям.

«Центр “Опора героев” делает по-настоящему большое и важное дело. Он помогает всем: родным, близким, детям, поддерживает семьи, проводит мероприятия и выстраивает совместную работу с коллегами. И как участнику СВО мне особенно важно видеть, что помощь оказывается не ради выгоды, а искренне и безвозмездно. Это пример настоящей поддержки», – поделился мнением генерал-майор Руслан Гарифуллин, удостоенный звания Героя РФ.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что в республике меры поддержки участников специальной военной операции и их семей должны реализовываться без бюрократических задержек и формального подхода.