Минниханов: «Поддержка участников СВО должна быть без формализма и бюрократии»

Раис Татарстана Рустам Минниханов

В Татарстане меры поддержки участников специальной военной операции и их семей должны реализовываться без бюрократических задержек и формального подхода. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на заседании республиканского оргкомитета по проведению мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине Победы и Году воинской и трудовой доблести.

Особое внимание, по его словам, необходимо уделить помощи семьям погибших участников спецоперации, а также вопросам трудоустройства демобилизованных и вернувшихся с фронта военнослужащих.

«У нас разработаны многочисленные меры поддержки – медицинские, социальные, реабилитационные. Всем профильным учреждениям необходимо обеспечить незамедлительное оказание необходимой помощи участникам СВО – без какой-либо бюрократии и формализма. Каждое обращение участника боевых действий надо рассматривать очень внимательно, оперативно. И, конечно же, все эти вопросы – я обращаюсь к главам муниципальным образований – должны быть на вашем контроле», – подчеркнул Минниханов.

Отдельно Раис Татарстана остановился на теме создания мемориальной зоны в память об участниках специальной военной операции. По его словам, этот проект требует тщательной проработки и своевременного исполнения.

«Мемориальный комплекс должен быть достойным. Администрациям [Казани и Раиса РТ] необходимо держать этот вопрос на контроле и обеспечить качественное выполнение всех работ», – заявил он.