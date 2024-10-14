Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани предложили создать в 2025 году муралы в честь волонтеров
В Год защитника Отечества создать в Казани муралы, посвященные труду волонтеров, было предложено сегодня на встрече представителей НКО с министром культуры Татарстана Ирадой Аюповой. Встреча прошла в Общественной палате РТ благодаря проекту «Диалоги с властью».
«У нас огромный тыл волонтеров. Сегодня здесь собрались деятели искусства. Вдохновитесь деятельностью волонтеров, пусть они будут на ваших муралах, картинах и экспозициях. Это важно и нужно, это будет признанием (заслуг волонтеров — прим. Т-и)», — сказала одна из участниц встречи.
Она предложила открыть четыре мурала в Казани, а также поставить баннеры в районных центрах.
В ответ на это предложение Ирада Аюпова заметила, что уже есть задумка снять фильм о волонтерах фестиваля «Том Сойер фест». Возможно, ее получится воплотить в жизнь.
«Действительно, мы мало изображаем простых людей», — признала министр культуры.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что вопросы грантовой поддержки от государства, поиска площадок для мероприятий и отдельных помещений для работы обсудили сегодня представители НКО на встрече с министром культуры РТ Ирадой Аюповой в Казани.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»