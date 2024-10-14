Аюпова объяснила, какие проекты в сфере культуры поддерживает государство

Вопросы грантовой поддержки со стороны государства, поиска площадок для мероприятий и отдельных помещений для работы обсудили сегодня некоммерческие организации на встрече с министром культуры Татарстана Ирадой Аюповой. Встреча прошла в Общественной палате РТ в рамках проекта «Диалоги с властью».

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Председатель ОП РТ Зиля Валеева отметила, что проект «Диалоги с властью» Общественная палата воплощает в жизнь с 2022 года. НКО стали значимой составляющей общественно-политического и экономического развития региона, а Минкультуры Татарстана ведет системную работу более чем с 60 некоммерческими организациями.

«Сотрудничество с НКО важно не только потому, что это одна из форм обратной связи. Министерство культуры РТ работает с некоммерческим сектором, который предлагает новации в культуре», — заметила Валеева.

По ее оценке, благодаря активной работе число волонтеров в сфере культуры увеличилось до 8 тыс. человек.

В свою очередь Ирада Аюпова рассказала, что на федеральном уровне делается многое, чтобы гражданские инициативы были услышаны. Для поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий четыре года назад был создан Президентский фонд культурных инициатив.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Сегодня возможности для реализации гражданских инициатив в сфере культуры в Российской Федерации невероятно высокие. Но есть сопутствующие проблемы. Это отчетность по этим проектам, правильная формулировка цели и другие», — сказала Аюпова.

По ее словам, к сожалению, проекты представителей региона выигрывают не так часто, как могли бы.

«То, что вы не увидели себя в числе победителей, может быть связано с достаточно высокой амбицией. Часто заявляются большие суммы при низком софинансировании, что является естественным ограничителем при конкурсной оценке. Зачастую проекты носят узкотерриториальный, местечковый характер. Как правило, поддерживаются те проекты, которые имеют большую перспективу во времени либо большую географию», — пояснила Ирада Аюпова.

При этом она подчеркнула, что сейчас по-прежнему актуальны такие темы, как поддержка инвалидов или построение гражданского общества.

Министр культуры Татарстана напомнила, что в этом году завершается действие национального проекта «Культура». Наряду с инфраструктурными проектами в нем были представлены институты гражданского общества и волонтеры культуры из Татарстана. Республика по этому направлению вошла в число регионов-лидеров.

Однако с будущего года получить грантовую поддержку НКО от государства станет сложнее, для этого нужно будет работать на специально создаваемой платформе. По мнению Аюповой, новшество повысит квалификацию участников конкурсов, а проводимая работа станет более прозрачной.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Пришедших на встречу представителей НКО, работающих в сфере культуры, интересовали насущные вопросы. Это нехватка площадок для мероприятий, отсутствие собственных помещений, участие в проекте «Пушкинская карта», развитие государственно-частного партнерства и ряд других проблем.