В Казани предложили 15 площадок для проведения сельхозярмарок в 2026 году

Сельскохозяйственные ярмарки в Казани в 2026 году могут пройти на 15 площадках. Проект постановления исполнительного комитета города в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

В Авиастроительном районе предлагаются четыре локации: пересечение улиц Беломорская и Гудованцева (до 102 мест), ул. Беломорская, 6 (до 25 мест), ул. Симонова, 17 (до 70 мест), ул. Дементьева, 7 (до 18 мест).

В Вахитовском районе – пересечение улиц К. Тинчурина и Татарстан (до 40 мест). В Кировском – ул. Революционная, 12 (до 80 мест), ул. Батыршина, 20 (до 82 мест), ул. А. Авзаловой, 15 (до 50 мест). В Московском – ул. Ш. Усманова, 1 (до 50 мест).

В Ново-Савиновском районе – пр. Ямашева, 71а (до 90 мест) и ул. Академика Лаврентьева, 10 (до 116 мест). В Приволжском – пр. Победы, 46В (до 27 мест) и ул. Ю. Фучика, 64 корп. 1 (до 25 мест).

В Советском районе – ул. Аграрная, 2 (до 100 мест), а также ул. Липатова, 7 (до 77 мест).

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров сообщил, что сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане возобновят работу 14 марта.