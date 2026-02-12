news_header_top
Экономика 12 февраля 2026 13:17

Сельхозярмарки в Татарстане возобновят работу 14 марта

Сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане возобновят работу 14 марта. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на заседании коллегии Минсельхозпрода РТ.

«Сельское хозяйство несет социальную нагрузку, обеспечивая население доступным продовольствием. Этому способствуют и наши традиционные ярмарки», – сказал он.

Зяббаров отметил, что в прошлом году на сельхозярмарках было реализовано продукции на сумму более 2 млрд рублей.

