В Казани появится жилмассив Новое Вознесение-2 с двумя детсадами, школой и поликлиникой

Власти Казани утвердили проект планировки жилмассива Новое Вознесение-2, который расположится в восточной части городского округа. Постановление опубликовано в новом выпуске электронного Сборника документов и правовых актов, размещенном на сайте мэрии.

Территория в 63,63 га с севера граничит со строящимся Вознесенским трактом, на западе территория примыкает к жилмассиву Вознесенское.

По предварительным данным здесь будут жить 6,72 тыс. человек. Предполагается комплексное жилищное строительство с объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, среди них — поликлиника, рассчитанная на 190 посещений в смену, два детсада на 340 и 220 мест, школа на 1 224 ученика, спортивный центр. Будут благоустроены пять мини-скверов и три бульвара.

Также были утверждены проекты планировки жилмассивов «Северный парк» и «Вертелевка» в Советском районе города.