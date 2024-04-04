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В Советском районе Казани появится жилмассив «Северный парк» на 14,5 тыс. человек
В Советском районе Казани появится жилой массив «Северный парк». Утвержденный проект планировки опубликован в новом выпуске электронного Сборника документов и правовых актов, размещенном сегодня на сайте мэрии.
Территория площадью 155,94 гектара граничит с садовыми некоммерческими товариществами «Факел-4», «Родник-4», «Белянкино» и «Вишенка», а также с жилым массивом Чебакса.
Планируется, что здесь будет проживать более 14,5 тыс. человек — планировкой предусмотрено три микрорайона, 29 кварталов, также будет создана улично-дорожная сеть и зеленые зоны. Построят две школы на 1 224 места каждая, четыре детсада на 1,2 тыс. мест, поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс, культурно-досуговое учреждение.
Ранее сообщалось, что в Советском районе появится новый жилой массив «Вертелевка», где будут проживать около 10 тыс. человек.
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