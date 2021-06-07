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Ру Тат
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7 июня 2021  14:51
Арсений Каримов

В Казани появится якутская школа разработки компьютерных игр для детей

В Казани появится якутская школа разработки компьютерных игр для детей
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В Казани откроют школу разработки компьютерных игр для детей. Этот проект разработан в рамках сотрудничества Якутии и Татарстана, рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» министр цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха Анатолий Семенов.

«Сейчас уже идут переговоры по поводу места, где будет располагаться школа. IT-парк предложил свою площадку. Мы будем обучать там детей разработке компьютерных игр, в том числе 2D и 3D рисованию», - отметил собеседник.

Он подчеркнул, что Татарстан - один из признанных лидеров в сфере цифрового развития в России. По словам министра, рынок РТ больше направлен на IT-продукты внутреннего пользования, а Якутия пошла по пути экспорта, благодаря чему там развита сфера разработки игр.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Татарстане стартовали дни Якутии, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

 

#Якутия #Школа #компьютерные игры
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