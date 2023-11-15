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Новости Татарстана и Казани
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В Казани появится первая площадка для складирования снега с системой очистки талых вод
В Казани возводят площадку для складирования снега, которая впервые будет оснащена ливневой канализацией с системой очистки талых вод. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Новый объект площадью более 12 тыс. кв. метров будет располагаться по улице Тэцевская и предназначен для обслуживания трех районов города – Авиастроительного, Кировского и Московского.
На случай чрезвычайных ситуаций совместно с администрациями районов города дополнительно организованы девять мест для временного складирования снега.
Ранее сообщалось, что в городе появится новая снегоплавильная станция, на которой в тестовом режиме опробуют систему «электронных снежных талонов» – она будет автоматически распознавать самосвалы и ускорит процедуру приема снега.
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