В Казани появится новая снегоплавильная станция с системой «электронных снежных талонов»

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани в декабре начнет работу новая снегоплавильная станция, на которой в тестовом режиме опробуют разработанную в исполкоме систему «электронных снежных талонов» для ускорения процесса уборки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Новая станция расположена по улице Портовая и оснащена двумя камерами. Она сможет плавить 1148 тонн снега ежесуточно, что в три раза увеличит прием и плавление снега на территории Вахитовского и Приволжского районов города.

Сама площадка уже готова, завершается возведение административно-бытового корпуса. Все работы планируется завершить в декабре.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Также будет увеличена мощность снегоплавильной станции по улице Несмелова — к уже существующей приемной камере строится еще одна.

«Мы продолжаем наращивать инфраструктуру города по уборке и утилизации снега, ведь растет количество убираемых дорог», — отметил мэр Ильсур Метшин во время осмотра новых объектов.

Всего в городе работает семь снегоплавильных станций с 11 приемными камерами. С вводом в эксплуатацию двух объектов число снегоплавильных станций увеличится до восьми, приемных камер — до 14.