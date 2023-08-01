В Казани появится памятник в честь легенды ВДВ Павла Клетнева

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Завтра в столице Татарстана пройдет торжественное открытие памятника Павлу Кузьмичу Клетневу – гвардии сержанту ВДВ СССР, участнику Великой Отечественной войны, а также известному парашютисту-рекордсмену, который совершил последний прыжок в 95 лет. Об этом пишет ГТРК «Татарстан».

Мероприятие приурочено ко Дню ВДВ и пройдет на территории мемориального комплекса «Курган» (Мамадышский тракт, 179). Церемонию посетит председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева, а также руководители министерств и ведомств.

Павел Клетнев родился 12 ноября 1924 года в селе Рогозино Лаишевского района. В августе 1942-го его призвали в армию. Боевое крещение прошел в боях за Ленинград, воевал в Белоруссии, Венгрии. День Победы встретил в Чехословакии. После того, как вернулся в Казань, работал на электромеханическом заводе. На пенсию ушел только в 77 лет. Старейший десантник России и Татарстана скончался 20 мая 2022 года – на тот момент ему было 97 лет.