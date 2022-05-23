«Прыгал с парашютом до 95 лет, человек-легенда!»: в Казани простились с Павлом Клетневым

На 98-м году жизни скончался старейший десантник России и Татарстана Павел Клетнев. Человек слова, настоящий солдат, человек с сильным характером – таким его запомнили его родные, близкие и друзья. О том, как Казань прощалась с десантником Павлом Клетневым, – в репортаже «Татар-информа».

Сотни человек сегодня собрались проститься со старейшим десантником России и Татарстана, ветераном Великой Отечественной войны Павлом Кузьмичем Клетневым Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Сотни человек сегодня собрались в казанском поселке Северный возле храма в честь Ксении Петербургской и Матроны Московской – они пришли, чтобы попрощаться со старейшим десантником России и Татарстана, ветераном Великой Отечественной войны Павлом Кузьмичем Клетневым.

Человек-легенда с неуемной жаждой жизни – именно так сегодня говорили о нем близкие и друзья. Проститься с десантником также пришли воспитанники клуба «Юный десантник», который совсем недавно стал носить имя Павла Клетнева.

«Павел Кузьмич очень часто приходил к нам. Он нам рассказывал о своей службе. Несмотря на свой возраст, он прыгал вместе с нами с парашютом. Он вызывал у нас восхищение, гордость», – поделилась воспитанница клуба Екатерина Кирикова.

Павел Кузьмич прыгал с парашютом до 95 лет Фото: © Салават Камалетдинов / архив «Татар-информ»

Тренировался в полку знаменитой летчицы Валентины Гризодубовой

Павел Кузьмич родился 12 ноября 1924 года в селе Рогозино Лаишевского района ТАССР. После окончания семилетней школы в селе Смолдеярово он переехал в Казань к старшему брату и устроился на 22-й завод.

На фронт Павла Кузьмича призвали в 1942 году, ему тогда едва исполнилось 18 лет. Через год Клетнева отправили на артиллерийские курсы в Свердловск, после чего его призвали на службу в ВДВ. Юный офицер тренировался в полку знаменитой летчицы Валентины Гризодубовой. Участвовал в освобождении Венгрии, Австрии, Чехословакии.

После окончания Великой Отечественной войны Клетнев служил в Венгрии, в РСФСР, в Эстонии. В марте 1947 года Павел Кузьмич Клетнев демобилизовался, после чего вернулся в Казань. Почти 40 лет он проработал на Казанском электромеханическом заводе и вышел на пенсию в 77 лет.

Последние годы Павел Клетнев активно занимался общественной деятельностью, выступал перед молодежью и юными десантниками. И до последнего не оставлял свое главное увлечение – прыжки с парашютом.

Проститься с ветераном пришли воспитанники клуба «Юный десантник», который совсем недавно стал носить имя Павла Клетнева Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Он очень любил детей, а они любили его»

За десять лет существования клуба «Юный десантник» Павел Клетнев не пропустил ни одного значимого события. А кадеты школы стали для сержанта как родные, отметил директор Казанской кадетской школы-интерната им. Героя Советского Союза Б. К. Кузнецова Раис Юнусов.

«Каждый год он выезжал с нашими кадетами в летние лагеря, проходил с ними тропу десантника. Он всегда очень сильно переживал за детей, когда они готовились пройти тропу. Он жил нашими детьми», – рассказал Юнусов.

Каждый раз, когда сержант приезжал к кадетам, он вместе с ними обязательно прыгал с парашютом, вспоминает директор школы кадетов. Свой последний прыжок Клетнев совершил с воспитанниками мензелинского клуба, когда ему было 95 лет.

«Кузьмич был особенным человеком. Он был не только одарен своим внутренним богатым миром, он еще был очень умным и дальновидным человеком с сильным характером. Он очень любил детей, а дети любили его», – добавил Юнусов.

Последние годы Павел Клетнев активно занимался общественной деятельностью, выступал перед молодежью и юными десантниками Фото: © Салават Камалетдинов / архив «Татар-информ»

Его последний прыжок…

Свой последний прыжок с парашютом Павел Кузьмич Клетнев совершил в 2019 году, 11 мая. Прыжки с парашютом в честь Дня Победы были для сержанта традицией.

«Павел Кузьмич был человеком слова, держал его до конца. Как солдат. Он сказал, что будет прыгать с парашютом до смерти, так он и сделал», – рассказал лейтенант запаса Талгат Камалиев, именно с ним старейший десантник совершил свой последний прыжок.

Прыгал в последний раз он в Йошкар-Оле. Как рассказал Камалиев, в Татарстане сержанту в силу возраста прыгать с парашютом запретили. Ему пришлось ехать в соседнюю республику.

«Была тридцатиградусная жара, Павел Кузьмич это все вынес. С нами прыгала его внучка. Самое интересное, что тогда произошло, – у самолета семь раз отказывал двигатель, мы не могли взлететь. Мы говорили Кузьмичу, что не нужно испытывать судьбу, но он настаивал на прыжке до последнего. Мы все-таки взлетели, совершили прыжок, все прошло благополучно», – рассказал Камалиев.

После церемонии прощания Павла Кузьмича Клетнева похоронили на новом кладбище «Курган» на Аллее ветеранов.