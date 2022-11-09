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Культура
9 ноября 2022  18:46

В Казани появится мемориальная доска в честь режиссера Станислава Говорухина

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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, по которому на фасаде дома №4/5 по улице Кремлевская появится мемориальная доска в честь режиссера Станислава Говорухина. Документ был опубликован сегодня на портале правовой информации. 

«В целях увековечения памяти кинорежиссера, народного артиста РФ Говорухина Станислава Сергеевича Кабинет Министров РТ постановляет принять предложение Министерства культуры РТ, федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования „Казанский (Приволжский) федеральный университет“ <...>» — сказано в документе.

На табличке будет выведена надпись на татарском и русском языках: «В этом здании в 1953 — 1958 гг. на геологическом факультете КГУ учился выдающийся кинорежиссер, народный артист России Станислав Сергеевич Говорухин».

Станислав Говорухин скончался в 2018 году на 83-м году жизни. Режиссер создал такие известные фильмы, как «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок» и многие другие культовые картины.
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