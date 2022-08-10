В Казани установят мемориальную доску режиссеру Станиславу Говорухину

В Казани установят мемориальную доску народному артисту России, режиссеру Станиславу Говорухину. Соответствующее постановление подготовило Министерство культуры РТ и КФУ.

Доску планируют установить на фасаде здания на доме №4/5 по ул.Кремлевская – Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. На объекте будет размещена надпись на русском и татарском языках.

«В этом здании в 1953 — 1958 гг. на геологическом факультете КГУ учился выдающийся кинорежиссер, народный артист России Станислав Сергеевич Говорухин», — гласит надпись на табличке.

Кабинет министров Татарстана в целях увековечения памяти кинорежиссера постановил принять предложение Минкультуры РТ.

Как сообщал «Татар-информ», Станислав Говорухин скончался в 2018 году на 83-м году жизни. Режиссер создал такие известные фильмы, как «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок» и многие другие культовые картины.