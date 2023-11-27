В Казани появится граффити в память о героях спецоперации

Фото предоставлено пресс-службой Альметьевского района РТ

В столице Татарстана в следующем году появится граффити в память об участниках специальной военной операции. Планами по увековечению памяти военных поделился руководитель регионального штаба «Молодой гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов.

«Сейчас, когда идет фальсификация истории со стороны западных стран, увековечение подвига наших героев – важнейшая задача. Мы должны продолжить работу в этом направлении. И в следующем году планируем нарисовать в Казани граффити в память о героях спецоперации», — заявил Шигабуддинов на открытии мемориального комплекса в Казани.

Он подчеркнул, что активисты организации «Молодая Гвардия Единой России» «вносят свой вклад в борьбу с нацизмом», выезжают в новые регионы России с гуманитарной миссией, помогают мирным жителям и военнослужащим.

На территории казанской гимназии №102 имени М. С. Устиновой сегодня открыли мемориальный комплекс, посвященный героям-молодогвардейцам. В него вошли отреставрированный бюст одного из лидеров подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия» Олега Кошевого, а также пять портретов молодогвардейцев – Героев Советского Союза: Ульяны Громовой, Любови Шевцовой, Сергея Тюленина, Ивана Земнухова и Ивана Туркенича.

Специальная военная операция (СВО) на Украине началась 24 февраля 2022 года, решение о ее начале принял Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.