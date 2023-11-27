Фарид Мухаметшин открыл в Казани мемориальный комплекс в честь героев-молодогвардейцев

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

На территории гимназии №102 имени М. С. Устиновой в Казани сегодня открыли мемориальный комплекс, посвященный героям-молодогвардейцам. В мероприятии принял участие Председатель Государственного Совета Татарстана, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин.

«Думаю, что это историческое событие и крайне важное. Это память о героических поступках предыдущих поколений, на которых мы воспитываем молодежь. Это благое дело. Мы еще раз отдаем почести тем, кто защищал нашу великую Родину в годы Великой Отечественной войны. В то время молодогвардейцы сделали все возможное, чтобы приблизить Великую Победу», — заявил глава парламента.

По словам Мухаметшина, в конце 1980-х годов на территории этого школьного двора был установлен единственный в Казани одиночный бюст Героя Советского Союза Олега Кошевого — одного из лидеров подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия». С тех пор его ни разу не реставрировали.

«Этот мемориал достойно продолжает дело увековечения имен наших героев — солдат, партизан, членов подпольных организаций, тех, кто отвагой, мужеством и героизмом доказал преданность Отчизне. Тема трудового подвига молодежи в годы Великой Отечественной войны крайне важна и не должна подниматься только к юбилейным датам. И это мероприятие призвано еще раз напомнить об этих героях», — подчеркнул Председатель Госсовета.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

При этом он заметил, что и сегодня в зоне спецоперации российские бойцы ежедневно совершают подвиг.

«В их числе представители „Единой России”, „Молодой гвардии”, депутаты Госдумы и региональных парламентов», — перечислил Мухаметшин.

Героями он назвал и волонтеров, оказывающих поддержку мобилизованным и членам их семей, собирающих помощь военным и мирным жителям. Так, более 60 волонтеров-молодогвардейцев побывали с гуманитарной миссией в новых регионах России. Благодаря штабу «Мы вместе» в зону СВО отправлено свыше 155 тонн груза, а со всей республики — уже более 2 тыс. тонн.

Секретарь регионального отделения «Единой России» заверил, что работа по увековечению памяти героев в Татарстане будет продолжена.

Глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов добавил, что мероприятие по установке мемориального комплекса дает импульс развитию патриотического движения не только в отдельном районе Казани, но и во всем городе.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Руководитель регионального штаба отделения «Молодая гвардия Единой России» Руслан Шигабуддинов отметил, что жители России очень трепетно относятся к теме Великой Отечественной войны и передают память о ней из поколения в поколение.

«Наша задача — не только свято чтить память о защитниках нашей Родины, но и воспитать молодежь в духе уважения к своей истории, сохранения исторической памяти», — убежден он.

В мемориальный комплекс вошли отреставрированный бюст Олега Кошевого, а также пять портретов молодогвардейцев — Героев Советского Союза: Ульяны Громовой, Любови Шевцовой, Сергея Тюленина, Ивана Земнухова и Ивана Туркенича.

Событие прошло в рамках празднования 18-летия Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». Мероприятие реализовано по проекту «Герои России. Герои Республики».

Авторы идеи создания мемориального комплекса — активисты татарстанского отделения «Молодой Гвардии Единой России» — воплотили задуманное на средства гранта для некоммерческих организаций, реализующих социально-значимые проекты в муниципальных образованиях республики в 2023 году.

«Молодая гвардия» — это подпольная организация, созданная на оккупированной фашистами территории в Краснодоне в сентябре 1942 года. Она объединила более 100 человек в возрасте от 14 лет до 29 лет. Оставаясь в тылу врага, молодогвардейцы делали все, чтобы помочь армии изгнать нацистов и приблизить Победу. Просуществовало движение до января 1943 года, когда начались первые аресты. История подвига героев-подпольщиков легла в основу романа Александра Фадеева «Молодая гвардия».